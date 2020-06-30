شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «كاف» يؤكد اجراء الانتخابات في موريتانيا ١٢ مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد أن القرارت التي أتخذت أثناء اجتماع المكتب التنفيذي للكاف قد تمت بالتشاور.

و خرج الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، بجملة من القرارات من ضمنها تحديد مواعيد البطولات الافريقية، بصيغة تراعي الظرفية الراهنة للقارة السمراء تحت وطأة انتشار جائحة كورونا.

ومن أبرز النقاط :

- اجراء انتخابات رئاسة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في 12 مارس من العام المقبل 2021 بموريتانيا.

- تأجيل كأس أمم أفريقيا التي كان من المنتظر تنظيمها في الكاميرون 2021 إلى يناير من عام 2022.

- فيما تمت برمجة كأس الأمم الافريقية للمحليين في يناير من العام القادم.

- استكمال بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية في سبتمبر القادم بنظام المباراة الواحدة بدل الذهاب والعودة وستحتضن الكاميرون الأدوار المتبقية من دوري الأبطال بالإضافة إلى النهائي وهو نفس الحال بالنسبة للكونفدرالية التي ستستكمل على الملاعب المغربية.

- إلغاء حفل الجوائز الأفريقية لنسخة 2020.

- إلغاء بطولة أمم أفريقيا للسيدات 2020 وإقامة دوري أبطال أفريقيا للسيدات بدلا منها في عام 2021.

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- تخصيص حصة إضافية لدعم الاتحادات الأفريقية لكرة القدم بقيمة 16.2 مليون دولار على أن يحصل كل اتحاد عضو على 300 ألف دولار.

- سيتم عقد اجتماع خاص بتحديد موعد بطولتي افريقيا للشباب التي ستحتضنها بلادنا #موريتانيا وبطولة تحت 17 سنة من طرف اللجنة المشرفة على البطولتين.

- فتح باب الترشح أمام الراغبين في استضافة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية بعدما انسحب أوغندا من تنظيمها كما تم تأجيل موعدها للعام المقبل بلد العام الحالي.