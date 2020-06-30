شكرا لقرائتكم خبر عن تشافى: أريد تدريب برشلونة ولكن بعد الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف تشافى هرنانديز، أسطورة برشلونة والمدير الفنى الحالى للسد القطرى، بأن تدريب الفريق الكتالونى هو أكبر حلم بالنسبة له.

وقال تشافى، فى تصريحاته نقلتها صحيفة «سبورت» الكتالونية: «أكبر حلم لى الآن هو أن أكون مدربًا لبرشلونة، وأعود إلى هناك لتحقيق النجاح.. الطاقم الفنى الذى يعمل معى يستعد كثيرًا لتدريب البارسا، ويحلم بذلك».

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وتابع: «أريد العودة فى الوقت المحدد، لبدء مشروع من الصفر فى برشلونة.. لقد قلت ذلك عدة مرات، لكنى أود أن أتمكن من اتخاذ قرارات كرة القدم فى برشلونة بنفسى». وواصل: «من الواضح أن تدريب برشلونة بعد الانتخابات سيكون أمرًا مثاليًا، وأنا لا أستبعد أى شىء».

وأتم: «لقد طلب برشلونة التعاقد معى فى يناير الماضى، لكنى أخبرتهم بأن الظروف والتوقيت غير مناسبين، بيد أنى آمل أن تتاح لى الفرصة مرة أخرى».

ومن المنتظر إقامة الانتخابات الرئاسية المقبلة لبرشلونة فى صيف 2021.