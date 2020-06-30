شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أهلي جدة السعودي يعلن إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرازيلى جوزيف دى سوزا، محترف أهلى جدة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه بصحة جيدة وبدأ حجرا صحيا منذ أيام قليلة.

وبث دى سوزا، مقطع فيديو عبر حسابه على «تويتر»، قدم فيه الشكر لكل من سانده بالرسائل، لافتا إلى أنه بخير ويتواجد حاليا فى المنزل.

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وكان دى سوزا قد أعاد تغريدة لمعلق بقناة «ESPN» قال فيها: «بسبب فيروس كورونا لن يستطع دى سوزا المغادرة إلى السعودية»، وأصبح دى سوزا، ثانى لاعب برازيلى محترف فى السعودية، يعلن رسميا إصابته بفيروس كورونا، بعد حارس اتحاد جدة جروهى.

تجدر الإشارة إلى نشوب أزمة فى الأيام الماضية بين دى سوزا وأهلى جدة؛ بسبب مستحقاته المتأخرة، ما دفع اللاعب إلى اللجوء لفيفا، قبل أن تتدخل الإدارة وتسوى مستحقاته، وتعلن استمراره مع الفريق.

وتنتظر إدارة أهلى جدة شفاء اللاعب والعودة للتدريبات مع الفريق خلال الفترة المقبلة أملًا فى تحسن العلاقة بين الطرفين.