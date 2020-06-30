شكرا لقرائتكم خبر عن مذبحة في مانشستر يونايتد من أجل عيون «سانشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زادت الأزمة الاقتصادية التي خلفها تفشى فيروس كورونا المستجد من صعوبة إتمام الصفقات الضخمة خلال فترة الانتقالات المقبلة، وأبرزها انتقال الإنجليزى الشاب جادون سانشو نجم فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، والمرغوب من أندية كبرى بينها مانشستر يونايتد.

وأكدت تقارير ألمانية أن بوروسيا دورتموند متمسك بالحصول على 120 مليون يورو نظير التخلى عن خدمات سانشو، رغم الأزمة الاقتصادية الحالية، وهو ما وضع مانشستر يونايتد في مأزق، في ظل أولوية التعاقد مع الجناح الشاب.

وتبعًا لصحيفة ميرور البريطانية، أبلغ إد وودوارد، نائب المدير التنفيذى لنادى مانشستر يونايتد النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى للفريق بضرورة التخلى عن بعض لاعبيه، مقابل إتمام صفقة التعاقد مع سانشو. وبرز اللاعب الذي لم يتجاوز 20 عامًا في مقدمة النجوم المطلوبين من الأندية الإنجليزية الكبرى، حيث يسعى تشيلسى أيضًا للتعاقد معه، إلا أن المستويات المبهرة التي قدمها خلال الموسمين الماضيين، رفعت كثيرًا من قيمته السوقية، وهو ما أجبر العديد من الأندية على التراجع عن المفاوضات.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن التشيلى أليكسيز سانشيز المعار إلى صفوف فريق إنترناسيونالى الإيطالى سيكون في مقدمة اللاعبين المنتظر رحيلهم خلال الفترة المقبلة، بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه اللاعب، والبالغ 400 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا.

كما اقترب الثلاثى جيسى لينجارد، كريس سمولينج وأندرياس بيريرا من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، أملًا في توفير السيولة المادية اللازمة للتعاقد مع لاعبين جدد، أبرزهم سانشو.

Advertisements

على جانب آخر، تغنى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد بأداء لاعبيه في مباراة شيفيلد يونايتد التي انتصر فيها بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 31 من الدورى الإنجليزى على ملعب أولد ترافورد بدون جماهير.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: «لعبنا كرة قدم رائعة، وكان يتوجب أن ننهى الأمر مبكراً، هذا هو انتقادى الوحيد، دخولنا الاستراحة بين الشوطين دون أن ننهى الأمر بنسبة 100%».

وأضاف «كان الشوط الثانى رائعا، سيطرنا وأنهينا كل شىء. لم يسدد المنافس سوى تسديدة واحدة طوال المباراة. ضغطنا جيداً، ومررنا جيداً ولكن علينا أن نسجل أكثر».

وتابع «قدمنا كرة انسيابية، فالهدف الثالث كان رائعا، هذا هو مانشستر يونايتد الذي أريد رؤيته، ما فعله الجميع هنا رائع، وعلينا أن نسعد المشجعين حتى يعودوا».

وأردف «فى بعض الأوقات لعبنا كرة رائعة، ولكن بالنسبة لى كان من الممكن أن نسجل أهدافا أكثر قبل نهاية الشوط الأول. هذا ما يقلقنا، ألا نسجل أهدافا كافية قبل نهاية الشوط الأول».

وأصبح ذلك الهاتريك هو الأول للاعب الفرنسى مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إليه في 2015. ويعد هذا الهاتريك هو الأول لمانشستر يونايتد في الدورى الإنجليزى منذ ثلاثية روبن فان بيرسى ضد أستون فيلا في عام 2013.