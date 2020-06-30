شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: الدورى الألماني أسهم في فوزي بـ«بريميرليج» مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى، عن اعتقاده بأن استئناف الدورى الألمانى أسهم فى فوز فريقه بدرع الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

وفى تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية، قال كلوب إن استئناف الدورى الألمانى تحت قيادة كريستيان زايفرت، رئيس رابطة الدورى الألمانى، كان يمثل «علامة مهمة»، وأضاف:« بعثت رسالة نصية قصيرة إلى كريستيان زايفرت شكرته لأن هذا (الانتصار) لم يكن ممكنا بدونه».

كان الدورى الإنجليزى قد استأنف مبارياته بعد توقف كورونا، متأخرا بشكل ملحوظ عن الدورى الألمانى، وسبق ذلك تكهنات بأنه من الممكن وقف المسابقة وإلغائها، وكان ليفربول آنذاك متقدما فى ترتيب الجدول بشكل كبير لكن لم يكن قد ضمن بعد الفوز بالدرع. وقد تمكن فريق «الشياطين الحمر » من الفوز بدرع البريميرليج يوم الخميس الماضى لأول مرة منذ 30 عاما. وتابع كلوب أن «إنجلترا نظمت الأمر على نحو رائع تماما، لكن الدورى الألمانى هو من أعطى المثال».

وقال كلوب إن المباريات بدون جمهور تنطوى أيضا على شىء جيد «فهى أيضا علامة مهمة على إمكانية أن تسير كرة القدم على هذا النحو وتعطى متعة فى مشاهدتها، لكن ليس كما ينبغى بطبيعة الحال، لكنها جيدة قدر الإمكان، ولا ينبغى أن يبقى الوضع هكذا، لكنها فى الوقت الحالى هى أفضل كثيرا من لا شىء».