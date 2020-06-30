شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوريدة» يهاجم لجنة الجنايني في أولى جلساته الانتخابية بمطروح.. ويرفض التصالح مع «شوبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن هانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، المرشح المحتمل على منصب رئيس اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة، هجومًا ضاريًا على اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى، خلال أولى جلساته الانتخابية مع أندية مطروح والتى عقدت، أمس الأول، بمدينة الضبعة، فى حضور الدكتور كرم كردى وأحمد مجاهد، عضوى المجلس السابقين، وعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، وانتقد «أبوريدة»، خلال الجلسة، سياسة اللجنة المؤقتة فى التعامل مع الأندية، سواء فى القسم الأول أو الثانى، بالإضافة إلى عدم قدرتها على اتخاذ قرار حاسم بشأن عودة الدورى الممتاز بعد الخلافات التى التى نشبت مع اللجنة المؤقتة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أبوريدة تراجع عن الاستعانة بأى عضو من اللجنة المؤقتة للتواجد فى اتحاد الكرة، فى حال نجاحه بالانتخابات المقبلة بسبب الخلافات مع الجمعية العمومية. وتعهد «أبوريدة»، خلال الجلسة، باستمرار سياسته فى النهوض بالكرة المصرية وإنشاء رابطة المحترفين وتسويق المسابقات المختلفة فى حال نجاحه بالانتخابات، مؤكدًا أن استقالته كانت بسبب خروج المنتخب الوطنى من أمم إفريقيا.

فيما رفض أبوريدة مبادرة الصلح مع أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، بسبب الخلافات التى نشبت بينهما فى الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، حددت اللجنة المؤقتة يومى 7 و8 أغسطس المقبل، لإقامة مباريات المؤجلات من الدورى الممتاز بعد استئنافه، سواء مواجهة الأهلى مع إنبى المؤجلة من الجولة الـ15، والزمالك مع المصرى المؤجلة من الجولة الـ14 من الدورى.