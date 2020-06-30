شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفاوض حارس الزمالك بعد فشل المفاوضات مع المهدي وعامر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضعت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، محمد صبحى، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ضمن قائمة اللاعبين الذين يسعى مسؤولو قلعة الدراويش للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وجاء ذلك بعدما رشح سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى بالنادى الإسماعيلى، محمد صبحى خاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوى متميز خلال المباريات التى شارك بها مع الزمالك وكذلك تألقه فى بطولة الأمم الإفريقية للشباب التى أقيمت فى مصر وتوج بلقبها الفراعنة الصغار.

وتمسك سعفان الصغير بضرورة التعاقد مع حارس مرمى متميز فى ظل فشل المفاوضات التى خاضها النادى مع الثلاثى المهدى سليمان، حارس مرمى بيراميدز، وعامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربى، وشريف إكرامى، لاعب الأهلى، إلا أن جميعهم رفضوا الانضمام للإسماعيلى، وذلك فى الوقت الذى رفض فيه الجهاز الفنى للفريق عودة محمد صبحى لاعب الفريق السابق والداخلية الحالى، وكذلك محمد عواد الذى رحل عن صفوف الفريق بأزمة كبيرة مع الجهاز الفنى وأعضاء مجلس الإدارة، ومن المنتظر أن يخاطب مجلس إدارة الإسماعيلى نظراءهم فى نادى الزمالك لمعرفة متطلباتهم المادية للحصول على خدمات محمد صبحى سواء بنية البيع النهائى أو الإعارة، لاسيما وأن اللاعب يرحب بالانضمام للإسماعيلى لضمان المشاركة بشكل أساسى فى ظل اعتماد الجهاز الفنى للزمالك على الثلاثى المخضرم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، بينما رحيل صبحى للإسماعيلى سيكون فرصة جيدة للحفاظ على مكانه فى التشكيل الأساسى مع المنتخب الأوليمبى قبل خوض غمار دورة الألعاب الأوليمبية فى اليابان.

من جهة أخرى، يخضع الجهاز الفنى ولاعبو الفريق وعامل غرف الملابس، للمسحة الأولى للكشف عن فيروس كورونا المستجد، اليوم «الأربعاء» فى مقر النادى، وأخطر مسؤولو الإسماعيلى الفرنسى ديدييه جوميز واللاعبين ضرورة التواجد اليوم فى النادى، لإجراء مسحة كورونا الأولى استعدادًا لاستئناف مباريات الدورى بعد توقف طويل استمر لعدة شهور، ومن المنتظر أن يتحدد موعد المسحة الثانية للاعبى الإسماعيلى، عقب إجراء المسحة الأولى، استعدادا لاستئناف التدريبات. وفى سياق متصل، أعلن مجلس إدارة النادى التمسك بالفرنسى ديدييه جوميز، خلال الفترة الحالية، بعد اقتراب عودة بطولة الدورى الممتاز للانطلاق من جديد، وقرر مجلس الإدارة، برئاسة إبراهيم عثمان، استمرار جوميز فى منصبه كمدير فنى للفريق لحين انتهاء الموسم الحالى.