شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يؤجل أمم إفريقيا ليناير 2022.. ونصف نهائي دورى الأبطال مباراة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى كان مقررا لها يناير المقبل، إلى نفس الشهر عام 2022، وذلك فى الكاميرون، البلد المستضيف للبطولة، واستقر «كاف» على التأجيل نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها القارة السمراء فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، حيث اعترف الاتحاد الإفريقى بصعوبة إقامة مباريات التصفيات المتبقية للمنتخبات الإفريقية فى أكثر من 4 جولات متبقية.

فى السياق ذاته، قرر الاتحاد الإفريقى إقامة مباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم فى الكاميرون، ولكن من مباراة واحدة فقط، وذلك فى شهر سبتمبر المقبل، جاء ذلك عقب اجتماع هيئة المكتب التنفيذى لـ«كاف»، أمس، لحسم مصير البطولات والمباريات المتبقية من الموسم الجارى. يُذكر أن قطبى الكرة المصرية الزمالك والأهلى سيصطدمان ببطلى المغرب الرجاء والوداد فى الدور قبل النهائى لدورى الأبطال. كما قرر «كاف» إقامة مباريات نصف نهائى ونهائى كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية» فى المغرب من مباراة واحدة أيضا، نظرا لضيق الوقت وخوفا من انتشار فيروس كورونا، ويُذكر أن فريق بيراميدز بطل مصر سيلاقى حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم غدا الخميس خطة وجدول استكمال بطولة الدورى هذا الموسم بعد تسلمه خطاب «كاف» بمواعيد المباريات والبطولات المؤجلة فى الكونفيدرالية ودورى الأبطال. فيما اعتمد المكتب التنفيذى لـ«كاف» تعيين المغربى عبدالمنعم باه سكرتيرًا عامًا للاتحاد بشكل رسمى، خلفًا لمواطنة معاذ حجى.