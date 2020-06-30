شكرا لقرائتكم خبر عن الأرسنال يطلب 18 مليون يورو للاستغناء عن «الننى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه محمد الننى، نجم وسط المنتخب الوطنى لكرة القدم، أزمة مع فريقه الحالى بشكتاش التركى بشأن استمراره مع الفريق فى الموسم المقبل بسبب الخلاف على الأمور المالية مع ناديه الإنجليزى الأرسنال.

وأورد تقرير نشره موقع (turkish football) أن الننى ليست لديه أى مشكلة فى البقاء مع بشكتاش بل وأبدى ترحيبه بالاستقرار فى تركيا لنهاية مشواره الكروى، ولكن الأزمة تتمثل فى المقابل المالى الضخم المطلوب من جانب ناديه الإنجليزى.

ويلعب الننى معارًا من أرسنال إلى بشكتاش لنهاية الموسم الحالى.

وذكر الموقع التركى أن أرسنال أبلغ مسؤولى بشكتاش برغبته فى الحصول على 18 مليون يورو للاستغناء نهائيًا عن خدمات اللاعب المصرى، وهو الأمر الذى يبدو صعبًا للغاية على النادى التركى الذى يمر بأزمة مالية. وأشار الموقع إلى أن إدارة بشكتاش أنهت مشكلة المستحقات المالية المتأخرة مع الننى.