شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرفض حسم انتقال «أسامة جلال» للأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة زكريا السيد، من مسؤولى النادى الأهلى، تجديد إعارة اللاعب محمد شريف لموسم آخر، بعدما تألق هذا الموسم مع الفريق البترولى، حيث سجل 9 أهداف، احتل بها وصافة ترتيب هدافى الدورى الممتاز.

ويحظى محمد شريف بقبول لدى الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة رينيه فايلر، الذى فضّل استعادة اللاعب فى نهاية الموسم.

فيما يحسم مسؤولو النادى البترولى القرار النهائى بشأن انضمام صلاح محسن، لاعب الأهلى المعار إلى سموحة، مع الجهاز الفنى للفريق، وفقًا للتأكيدات التى أعلنها مسؤولو النادى البترولى.

ورفض مسؤولو النادى حسم موقف أسامة جلال، مدافع الفريق الكروى الأول، الذى تردد دخوله فى مفاوضات جادة مع مسؤولى القلعة الحمراء من أجل الانضمام للفريق الأحمر، بداية من الموسم المقبل. ووفقًا لمصدر مسؤول بإنبى، فإن النادى لم يتلق عرضًا رسميًا من الأهلى حتى يتخذ القرار النهائى.