شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرفض حسم انتقال «أسامة جلال» للأهلى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة زكريا السيد، من مسؤولى النادى الأهلى، تجديد إعارة اللاعب محمد شريف لموسم آخر، بعدما تألق هذا الموسم مع الفريق البترولى، حيث سجل 9 أهداف، احتل بها وصافة ترتيب هدافى الدورى الممتاز.
ويحظى محمد شريف بقبول لدى الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة رينيه فايلر، الذى فضّل استعادة اللاعب فى نهاية الموسم.
فيما يحسم مسؤولو النادى البترولى القرار النهائى بشأن انضمام صلاح محسن، لاعب الأهلى المعار إلى سموحة، مع الجهاز الفنى للفريق، وفقًا للتأكيدات التى أعلنها مسؤولو النادى البترولى.
ورفض مسؤولو النادى حسم موقف أسامة جلال، مدافع الفريق الكروى الأول، الذى تردد دخوله فى مفاوضات جادة مع مسؤولى القلعة الحمراء من أجل الانضمام للفريق الأحمر، بداية من الموسم المقبل. ووفقًا لمصدر مسؤول بإنبى، فإن النادى لم يتلق عرضًا رسميًا من الأهلى حتى يتخذ القرار النهائى.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
66,754
-
تعافي
17,951
-
وفيات
2,872
كانت هذه تفاصيل خبر إنبى يرفض حسم انتقال «أسامة جلال» للأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.