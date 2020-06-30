شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أزارو تتحدى فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لايزال المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، خارج حسابات المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، للموسم الكروى الجديد، لعدم وجود قناعة فنية بما قدمه اللاعب بالقميص الأحمر.

وكان فايلر قد طلب إعارة أزارو فى يناير الماضى، لينضم اللاعب لمدة 6 أشهر لصفوف الاتفاق السعودى، قبل أن يطالب السويسرى من جديد بعدم الحاجة لخدماته فى الموسم المقبل.

أزارو حقق العديد من الأرقام المميزة خلال مسيرته مع الأهلى فى موسمين ونصف الموسم، والتى يستند إليها البعض من أجل محاولة إقناعه ببقاء اللاعب فى قيادة خط هجوم قلعة التتش.

فى البداية يمتلك أزارو رقماً قياسياً عبر تاريخ الدورى المصرى، تمكن من تحقيقه فى أول موسم له مع الأهلى، بحصد لقب الهداف إثر تسجيل 18 هدفاً، محرزاً أكبر عدد من الأهداف للاعب أجنبى فى موسم واحد بالمسابقة، متخطياً كل من الأنجولى فلافيو، مهاجم الفريق الأحمر السابق، والنيجيرى أوتاكا، نجم الإسماعيلى السابق، واللذين سبق لهما تسجيل 17 هدفاً فى موسم واحد بالدورى المصرى.

كما يعتبر أزارو هو اللاعب الأجنبى الوحيد عبر تاريخ الأهلى فى بطولات الأندية الإفريقية الذى سجل 3 أهداف «هاتريك» فى مباراة واحدة، وذلك حينما أمطر شباك النجم الساحلى التونسى وقاد المارد الأحمر لنهائى دورى الأبطال 2017.

كما استطاع أزارو حجز مقعده ضمن أبرز 10 هدافين للأهلى عبر تاريخه الإفريقى من خلال تسجيل 13 هدفاً قارياً فى موسمين ونصف مع الفريق، فضلاً عن تسجيله فى 5 بطولات بقميص الأهلى هى الدورى وكأس مصر ودورى أبطال إفريقيا والسوبر المصرى والبطولة العربية.

كما دون أزارو اسمه فى سجل هدافى مباريات القمة أمام الزمالك، بتسجيله ثالث أهداف الأهلى فى مباراة الدور الأول لموسم 2017-2018. إجمالاً أزارو ساهم فى 60 هدفاً بقميص الأهلى فى كل البطولات خلال 92 مباراة خاضها مع الفريق، بواقع تسجيل 44 وصناعة 16 أخرى.

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ومن ضمن الـ 44 هدفاً لأزارو مع الأهلى 6 ثنائيات وهاتريك وحيد، وجاءت الأهداف بواقع 26 فى الدورى، و13 على المستوى القارى، و3 بكأس مصر، وهدف بالسوبر، وآخر على المستوى الإقليمى بالبطولة العربية.

ترى هل يتراجع فايلر عن قراره ويُبقى على أزارو داخل جدران قلعة الجزيرة فى الموسم المقبل، أم يصر السويسرى على التفريط فى خدماته دون أن تشفع له لغة الأرقام؟