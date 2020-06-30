شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك التهئنة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكري السابعة لثورة 30 يونيو ، ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك خبر تهنئة رئيس النادي وجاء نصه : المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب يهنئ رئيس الجمهورية، السيد عبد الفتاح السيسي بالذكرى السابعة لـ ٣٠ يونيو ثورة شعب حقيقية، شهدت مولد بطل خلص البلاد والعباد من حكم جماعة إرهابية.



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من ناحية اخري سيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعة الرابعة عصر الجمعة المقبل بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي، وتقرر ان يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضي، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجة.

في سياق مختلف قرر مسئولو الزمالك، إسناد قضية التونسى حمدى النقاز إلى المحامى الإيطالى تشيفالى، وذلك من أجل تقديم طعن في القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة الجارية، بعدما قامت إدارة الزمالك بمراجعة كل أوراق القضايا الخارجية والأوراق المرسلة إلى المحامين، بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرارًا بتغريم الزمالك مليونًا و300 ألف دولار لصالح التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق الأبيض الذى فسخ عقده من طرف واحد، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية، والتى يحرص مرتضى منصور رئيس النادى على متابعتها بصورة دورية.