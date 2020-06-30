شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم: جاهزون لاستئناف الدوري وخوض معركة دوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر إبراهيم، مدافع الاهلي أن جميع اللاعبين التزموا بالبرنامج التدريبي الذي حدده توماس بنكيل مخطط الأحمال، وقاموا بتنفيذه بشكل كامل خلال فترة التوقف، وهو ما ساهم بشكل كبير في وصولهم إلى درجة عالية من اللياقة البدنية بعد قرار العودة للتدريبات، وقال «إبراهيم» إن لاعبي الأهلي لم يبدأوا من نقطة الصفر، وأصبحوا في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، واستكمال مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا بفضل الالتزام بالبرنامج التدريبي خلال فترة التوقف.

وأضاف ياسر في تصريحات صحفية: «التزمنا بكافة التعليمات الطبية قبل وبعد العودة للتدريبات، وأجرينا مسحة طبية أولى قبل العودة للمران، ومسحة طبية ثانية يوم الأحد الماضي، وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية، واطمأن الجميع بعدما ظهرت سلبية نتيجة العينتين.

وأوضح مدافع الأهلي، أن لاعبي الفريق كانوا على تواصل مستمر خلال فترة توقف النشاط والتواجد في المنزل، وكانوا يتبادلون إرسال فيديوهات التدريب؛ من أجل التحفيز وعدم التكاسل عن تنفيذ البرنامج الذي أعده الجهاز الفني، والاستعداد في أي وقت للعودة من للتدريبات من جديد؛ استعدادا لعودة النشاط.

وأشار إبراهيم، إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا على أعل درجة مع الجهاز الطبي؛ لتنفيذ البرنامج الغذائي الخاص بكل لاعب، وقياس الأوزان بشكل يومي، وأرسال برنامج كل أسبوع، وكل اللاعبين التزموا بالتعليمات وهو ما ظهر بشكل واضح في التدريبات بعد العودة.

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وأكد مدافع الأهلي، أن الجهاز الفني كانت رسالته واضحة بعد العودة؛ وهي ضرورة نسيان الفترة الماضية، لأنها كانت خارجة عن إرادة الجميع، ويجب التركيز بكل قوة وبمنتهى الجدية في التدريبات والاستعداد لعودة الدوري في أي وقت، واستكمال المشوار في دوري أبطال إفريقيا.

وقال إبراهيم: «المستوى الذي قدمته مع الفريق قبل توقف النشاط الرياضي، كان نتيجة لمجهود جميع زملائي في الملعب؛ لأن الأداء الجماعي هو الأهم، والفريق وحدة واحدة ومنظومة عمل متكاملة، ونجاح أي لاعب ينعكس على الآخر، وبشكل عام كان هناك تكاتف من الجميع وحديث دائم لا ينقطع للتحفيز».

وشدد مدافع الأهلي على أن عودة الدوري الممتاز بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن الأمور مستقرة في مصر، وأن النشاط عاد من جديد، وهو ما سيكون له انعكاس على مجالات أخرى، وواصل حديثه قائلا: «ننتظر عودة الدوري بكل تأكيد، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا الغائبة عن دولاب النادي منذ سنوات، وتركيزنا بشكل كبير في هذه البطولة، من أجل استعاد اللقب وإسعاد الجماهير».

وتطرق إبراهيم للحديث عن فترة التوقف، مؤكدا أنه قضى تلك الفترة في التدريبات ومحاولة دخول المطبخ، واللعب مع ابنيه مالك وأحمد، مشيرا إلى أنه لم يدخل المطبخ طيلة عمره، لكنه حاول خوض هذه التجربة خلال التوقف والتواجد في المنزل، وأكد مدافع الأهلي أن أغلب أسرته كانت متواجدة في إيطاليا خلال الفترة الماضية، لذا شعر بحالة من القلق الشديد عليهم، وكان على تواصل مستمر وبشكل يومي معهم للاطمئنان عليهم، والآن الأمور أصبحت مستقرة هناك، والأمور أصبحت على يرام.

وقال إبراهيم، إنه شعر بسعادة كبيرة عندما تم إبلاغه هاتفيا بقرار عودة التدريبات؛ لأنه كان بلغة الكرة «يشعر بالعطش» للمران والتواجد في ملعب التتش، مشيرا إلى مشاعره هي نفس مشاعر وأحاسيس جميع زملائه في الفريق. ووجه ياسر إبراهيم رسالة لجماهير الأهلي، أكد فيها أن جميع لاعبي الفريق ينتظرون دعمهم ومؤازرتهم وتشجيعهم، خاصة أن اللاعبين تعاهدوا على إسعادهم بالفوز بالدوري ليظل الدرع في الجزيرة، بالإضافة للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.