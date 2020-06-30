شكرا لقرائتكم الدرع: خلافاتي مع الأحمر شائعة.. وسعيد بثقة جماهير الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه يحيى الدرع نجم فريق كرة اليد بنادي الزمالك الشكر جهور الزمالك وثقته في مسئولية كبيرة وسعيد بالنجاحات التي حققتها وهي ما تجعلني أقاتل لإسعاد هذا الجمهور، مضيفا: أتشرف بالانتماء لنادي الزمالك وهو أمر يدفعني لتقديم أفضل ما لدي ونتمنى تحقيق كل ما يتمنوه

قال في تصريحات لبرنامج "أخبارنا" على قناة الزمالك: توتر علاقتي بأحمد الأحمر شائعة غير صحيحة مثل شائعة توقيعي للأهلي وشرف ليا اللعب في فريق به أحمد الأحمر، هو تبناني في بداية مشواري بالكرة واول من تحدث معي في الانضمام للزمالك ولم يحدث بيننا أي خلاف وهو أخ لي ولاعب على الجميع الافتخار به.

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وعن أصعب بطولة خاضها مع الزمالك أكد: أصعب بطولة مع الزمالك مباراة السوبر وبطولة إفريقيا، لاسيما وأن المباراة النهائية في البطولة الافريقية كادت تهرب مننا واستغلينا أخطاء المنافس وعدنا للمباراة وكان علينا ضغوطات كثيرة وعقبات في هذه البطولة ولكن روح الفريق حسمت البطولة.

يرى الدرع أن عودة دوري كرة اليد في هذا التوقيت صعب جدا، وهو وباء عالمي ليس علينا فقط وفي النهاية هي مصلحة اللاعبين، الجميع جاهز ولكن بحاجة إلى وقت لاسترجاع ذكراة المباريات والمنافسات، ولكن الاستعداد لمباراة قوية أو بطولة قوية بحاجة للوقت.