شكرا لقرائتكم الأولمبية تشترط على مسئولي الاتحادات الرياضية خضوع اللاعبين إلى مسحتين كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اشترطت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية ، على مسئولي الاتحادات الرياضية خضوع اللاعبين إلى مسحتين كورونا، وليس مسحة واحدة قبل بدء النشاط الرياضى ، وقبل انطلاق المعسكرات التدريبية ، وجاءت تعليمات اللجنة الطبية خلال الإجتماع الذى عقد بحضور مسئولي اللجنة الأولمبية ووزير الرياضة ، ومسئولى الاتحادات الرياضية .
ومن المقرر أن تتغير خطط بعض الاتحادات وكذلك مواعيد انطلاق التدريبات وخضوع لاعبيهم للمسحات وفقا لتعليمات اللجنة الطبية التي جاءت باجتماعها مع مسئولي الاتحادات.
أقيم في مقر اللجنة الأولمبية المصرية اليوم اجتماع موسع مع رؤساء الاتحادات الرياضية واللجان الطبية بالاتحادات الرياضية بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة لمناقشة الإجراءات الإحترازية والطبية والأكواد الصادرة من وزارة الرياضة بشأن عودة النشاط الرياضي بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.
شرح الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية الخطة الطبية والإجراءات الواجب اتباعها لإستئناف النشاط الرياضي والتي تم إرسالها من اللجنة الأولمبية إلى جميع الاتحادات ، في ناقش مع اللجان الطبية بالاتحادات حول بعض النقاط الخاصة بالإجراءات التي سيتم اتباعها.
شدد هشام حطب في كلمته على نصيحة لجميع الرياضيين وجميع المتواجدين في المنظومة الرياضية بضرورة الإلتزام والحرص والتأهيل الطبي والبدني وأيضا التأهيل النفسي بعد فترة التوقف الطويل من أجل عودة الرياضة المصرية إلى طريقها الذي شهد تطور ونجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة في ظل إهتمام القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يمنح كل جانب من جوانب الحياة المصرية إهتمام كبير للنهوض بمصر وتقدمها ورقيها.
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