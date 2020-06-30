شكرا لقرائتكم وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان مهرجان الطائرات الورقية احتفالا بذكرى 30 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وخالد عبد العال محافظ القاهرة احتفالية مهرجان الطائرات الورقية والتى تحمل علم مصر تحت شعار (ارفع رأسك فوق ) ، وذلك تزامناً مع احتفالات الذكرى السابعة لثورة 30 يونية . Advertisements انطلق الحفل في تمام الساعة الخامسة مساء واستمر لقرابة الساعة بالمدينة الرياضية بحى الاسمرات، وتضمن الاحتفال مشاركة مجموعات الكشافة المصرية بالموسيقى النحاسية . وتحدث أشرف صبحي وزير الرياضة في كلمته عن دور الشعب المصري في ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي شهدت مشاركة كل اطياف الشعب حتي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية ،لينجح في تحقيق العديد من الانجازات في جميع المجالات علي ارض الواقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان مهرجان الطائرات الورقية احتفالا بذكرى 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.