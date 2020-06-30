شكرا لقرائتكم الدرع: أعشق طارق حامد وهو متشابه معي في الروح القتالية.. وحسين زكي مثلي الأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى يحيى الدرع نجم فريق كرة اليد بنادي الزمالك أن هدف الجميع تحقيق مركز متقدم خلال مشاركتنا في كأس العالم القادمة لكرة اليد بمصر.
قال في تصريحات لبرنامج "أخبارنا" على قناة الزمالك: بدأت حياتي في كرة الماء باعتبار والدي بطل سابق في كرة الماء ولكني فضلت كرة اليد بسب قوة المنافسة، وفي وقت من الأوقات كنت ألعب سباحة وكرة اليد وكرة الماء في توقيت واحد
وعن نجمه المفضل من لاعبي كرة القدم رد: أعشق طارق حامد وطريقة لعبنا متشابهة في الروح العالية والقتالية، وعن مثله الأعلى من كرة اليد شدد على أن كل لاعبي الجيل الذهبي مثل أعلى لأي لاعب كرة يد ولكن حسين زكي يعتبر مثلي الأعلى ولابد أن الجميع يسير على خطاه وكذلك أحمد الأحمر وخارج مصر أعشق هامسيك نجم منتخب الدنمارك
وجه الشكر لمرتضى منصور رئيس الزمالك وأحمد مرتضى وأحمد عادل عضوي المجلس، خاصة الأخير الذي كان حريصا على الحفاز على القوام الأساسي للفريق الأبيض
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