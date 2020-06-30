شكرا لقرائتكم شبانه :"بند كورونا" سر تأخر توقيع فايلر لعقده مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " : أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أعلن عن توقيع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على عقد جديد مع النادي ينتهي بنهاية آخر مباراة موسم 2020 /2021 وأنه تقرر عودته للقاهرة يوم الإثنين القادم لاستكمال مهمته.

تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على اليوم السابع : أن سر تأخر الاتفاق بين الأهلي وفايلر وهو اصرار الأخير علي وضع بند اضافي يسمح له بفسخ العقد دون تحمل اي شروط جزائية حال الغاء مسابقة الدوري الجاري او القادم او بطولة دوري ابطال افريقيا، وهو الأمر الذي رفضه الأهلي في النهاية قبل ان يتم الموافقة عليه.

أضاف شبانه في لايف مع شبانه على صفحات اليوم السابع : فايلر جدد عقده لمدة موسم ،راتبه ١٨٨ الف دولار ويحصل برفقة جهازه المعاون علي ٢٣٢ الف دولار، والشرط الجزائي هو قيمه راتب ٦ اشهر اما في حاله فسخ عقده وانتقاله لاي نادي خارج اوروبا يرتفع الشهر الجزائي ل١٢ شهر.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.