شكرا لقرائتكم شبانه: الزمالك حدد مبلغ ٨ مليون جنيه لـ دونجا راتبا سنويا بعد ضمه 4 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " أن مسئولو نادي الزمالك حددو مبلغ ٨ مليون جنيه لنبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز، كراتب سنوي، بعدما قام بالتوقيع لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة في الجلسة التي عقدها معه ادارة الزمالك للحصول علي توقيعه قبل الدخول في مفاوضات مع بيراميدز من أجل ضمه بشكل رسمي.

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على اليوم السابع أن دونجا يعد بمثابة اللاعب الخامس الذي يبرم معه الزمالك اتفاقا حول ضمه بعد الإتفاق مع آري بابل جناح فريق أول أغسطس وحمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي المقرر انضمامهما في صفقات انتقال حر بعد نهاية عقودهما مع انديتهما إلي جانب الإتفاق مع الثنائي رجب بكار وعبد الله بكري ثنائي بيراميدز قبل أن ينضم لهما نبيل عماد دونجا.

أضاف شبانه في لايف مع شبانه على صفحات اليوم السابع :أن نبيل دونجا سيكون أمتداد كبير للاعب طارق حامد أحد أفضل لاعبي مصر في السنوات الأخيرة ، و مكسب للزمالك لخط الوسط في الفترة المقبلة ، ويري أنه أهم صفقات للزمالك في الموسم المقبل عن باقي الصفقات.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.