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شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة ينشر صورة له مع شقيقه صالح إحتفالا بعودة الاخير لتدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص عبد الله جمعة لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على الإحتفال بعودة شقيقه صالح جمعة لتدريبات الأهلي الجماعية، بعدما صفح السويسرى رينية فاير المدير الفنى للمارد الأحمر عنه، معلناً انتهاء التدريبات الفردية لصانع ألعاب الفريق الأحمر في صالة الجيم.
ونشر عبد الله جمعة عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورة من مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، وكان بجوار شقيقه صالح، تزامنًا مع عودة اللاعب لتدريبات الأحمر الجماعية.
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وشهد مران النادى الأهلى الذى أقيم اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، مشاركة صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى مع زملائه لأول مرة بعد فترة غياب طويلة، وأظهرت صور تدريبات الفريق الأحمر، مراوغة صالح لأليو بادجى مهاجم الفريق مظهراً مهارته.
ورد صالح جمعة على تصفيق زملائه فى استقباله مران الفريق، لأول مرة بعد فترة طويلة من التدريبات الانفرادية، حيث نشر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك صورة تصفيق زملائه أثناء نزوله إلى المران وعلق عليه "شكرا شكرا لا داعى للتصفيق".
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