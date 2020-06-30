شكرا لقرائتكم عبد المنعم باه : لم يتم حسم البلد المستضيف لنهائي دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستقام من دور واحد، وليس على طريقة الذهاب والإياب، ولم يتم الاستقرار على مكان إقامة المباريات حتى الآن، وذلك تعليقا على قرارات اللجنة التنفيذية التى عقدت اجتماعا عبر الفيديو اليوم.

وقال باه في تصريح خاص لسوبر كورة: "تم ترشيح الكاميرون لاستضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا لكن ننتظر موافقة السلطات الكاميرونية على مقترحنا للإعلان رسميًا عن إقامة مباريات البطولة هناك."

Advertisements

وتابع: "اللجنة التنفيذية قررت في اجتماع اليوم إقامة مباريات الكونفدرالية في المغرب، وهذا قرار نهائي."

ويلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد المغربي والرجاء على الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز في مواجهة مع حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، والثنائي المغربي حسنية أغادير ونهضة بركان في نصف النهائي الآخر في المغرب.