شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تترقب اجتماع مرتضى منصور لمناقشة عدة ملفات.. ابرزها استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب جماهير نادي الزمالك إجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور المقرر له الثانية عشرة ظهر غدا لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص فريق الكرة وإدارة النادي والقضايا التي تحاصر الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية، اجتماع اليوم مؤجل من الأحد الماضي، ويبحث مجلس الزمالك غدا العديد من الملفات الهامة في مقدمتها موقف فريق الكرة من المشاركة في الدوري حال استئناف الموسم الحالي، وكذلك رد الزمالك علي بعض الأمور الشائكة مثل ملف الصفقات والشائعات التي تحيط النادي خلال الفترة الماضية.

كما يبحث مجلس الزمالك في اجتماع الغد ملف القضايا المرفوعة ضد نادي الزمالك من حمدي النقاز وخالد بو طيب وجروس وفيريرا ومعاونيهما وكذلك قضية النادي ضد محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي.

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فيما سيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعة الرابعة عصر الجمعة المقبل بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي، وتقرر ان يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضي، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجة.

من ناحية اخري قرر مسئولو الزمالك، إسناد قضية التونسى حمدى النقاز إلى المحامى الإيطالى تشيفالى، وذلك من أجل تقديم طعن في القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة الجارية، بعدما قامت إدارة الزمالك بمراجعة كل أوراق القضايا الخارجية والأوراق المرسلة إلى المحامين، بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرارًا بتغريم الزمالك مليونًا و300 ألف دولار لصالح التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق الأبيض الذى فسخ عقده من طرف واحد، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية، والتى يحرص مرتضى منصور رئيس النادى على متابعتها بصورة دورية.