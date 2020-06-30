شكرا لقرائتكم الدرع: اللعب للزمالك حلم وتحقق.. ومفاوضات الأهلي كانت ودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث يحيى الدرع نجم فريق كرة اليد بنادي الزمالك عن كواليس مفاوضات الأهلي معه وتفضيل البقاء في الزمالك عن الانتقال لغريمه.

قال في تصريحات لبرنامج "أخبارنا" على قناة الزمالك: "وصلتني عروض احتراف مميزة وكنت أفاضل بينها وبين البقاء في الزمالك صاحب الفضل علي في العامين الماضيين بخلاف موقف دراستي الجامعية".

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وعن مفاوضات الأهلي: "حققت 3 بطولات مع الأهلي وقت الإعارة لصفوفه من هليوبوليس، وعلاقتي طيبة بكل مسئوليه ولاعبيه، ولكن مفاوضات الأهلي كانت ودية بسبب ظروف كورونا ولكن لم أخذ قرار طوال هذه الفترة.

أوضح: نادي هليوبوليس فاوضني من أجل العودة لصفوفه ولكن الموضوع عرض وطلب، وأنا ضحيت في حياتي من أجل كرة اليد وجئت على دراستي الجامعية حتى أتمكن من صناعة اسمي، مشددا على أن اللعب للزمالك كان حلم كبير وتحقق.