شكرا لقرائتكم انتهاء موسم المدافع الكاميروني ماتيب مع ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف جويل ماتيب مدافع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء، بأنه سيغيب عن باقي منافسات الموسم الجاري بسبب إصابة في القدم تعرض لها في المباراة التي جمعت فريقه بجاره إيفرتون يوم 21 يونيو الماضي.

وأضاف ماتيب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: لن أعود هذا الموسم إلى أرض الملعب، لكن الموسم المقبل، أتمنى أن أكون جاهزا في وقت مبكر لمساعدة الفريق.

وكان ليفربول توج بالفعل بلقب الدوري الإنجليزي، مع تبقي سبع مراحل على نهاية الموسم، وهو اللقب الأول للفريق في الدوري الممتاز منذ عام 1990 بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وانضم ماتيب الى صفوف النادي في العام 2016 آتيا من شالكه الألماني، وبات في عهد المدرب الألماني يورغن كلوب يشكل ثنائيا محوريا في قلب دفاع ليفربول مع الهولندي فيرجيل فان ديك. وعانى الكاميروني من الإصابات هذا الموسم، واكتفى بخوض 13 مباراة مع فريقه في مختلف المسابقات، إذ غاب عن مطلع الموسم لفترات طويلة بسبب إصابة في الركبة.