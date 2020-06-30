برشلونة يوافق على انتقال الموهوب كوكوريا إلى خيتافي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء انتقال لاعب خط الوسط مارك كوكوريا إلى خيتافي بعقد نهائي، بعدما أمضى الموسم الحالي معاراً إليه.
ويلعب كوكوريا، لاعب المنتخب الإسباني للشباب (تحت 21 عاما)، ضمن صفوف خيتافي على سبيل الإعارة، قام نادي خيتافي بتفعيل بند الشراء ليضم اللاعب بعقد نهائي مقابل عشرة ملايين يورو.
وأوضح برشلونة في بيان أنه يحتفظ بحق الحصول على نسبة 10 % من أي صفقة لبيع اللاعب في المستقبل.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان برشلونة عن انتقال لاعب خط الوسط آرثر ميلو إلى يوفنتوس، وكذلك التعاقد مع ميراليم بيانيتش من النادي الإيطالي.
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