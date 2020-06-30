شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف " الخليج 365 ":"بند كورونا" سر تأخر توقيع فايلر لعقده مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365" أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أعلن عن توقيع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على عقد جديد مع النادي ينتهي بنهاية آخر مباراة لموسم 2020 /2021 وأنه تقرر عودته للقاهرة يوم الأثنين القادم لاستكمال مهمته.

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على الخليج 365 : أن سر تأخر الاتفاق بين الأهلي وفايلر وهو إصرار الأخير علي وضع بند إضافي يسمح له بفسخ العقد دون تحمل أي شروط جزائية حال الغاء مسابقة الدوري الجاري أو القادم أو بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو الأمر الذي رفضه مسئولو الأهلي في النهاية قبل أن يتم الموافقة عليه.

أضاف شبانه في لايف مع شبانه على صفحات الخليج 365 : فايلر جدد عقده لمدة موسم ،راتبه ١٨٨ الف دولار ويحصل برفقة جهازه المعاون علي 232 الف دولار، والشرط الجزائي هو قيمه راتب 6 أشهر أما في حاله فسخ عقده وانتقاله لأي نادي خارج أوروبا يرتفع الشهر الجزائي لـ12 شهر.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.