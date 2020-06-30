شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو بدلاً من فتحي مبروك في رئاسة قطاع الناشئين في الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة النادي الاهلي تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين في الموسم الجديد، وتعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة والعرض على لجنة التخطيط في الاجتماع القادم ليحل خالد بيبو محل فتحي مبروك الذى رحل من هذا المنصب.

فيما وافق مجلس الإدارة في اجتماع اليوم على ترشيح لجنة التخطيط للكرة وتعيين فتحي مبروك رئيسًا لإدارة المواهب، وتكليفه بتقديم تصور جديد للإدارة يتماشى مع احتياجات قطاع الكرة خلال المرحلة القادمة في مختلف الأعمار السنية.

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وقرر مجلس إدارة النادي تعيين عبدالمنعم شطة مديرًا عامًا للأكاديميات بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة وتكليفه بتقديم التصور الخاص بكافة فروع الأكاديميات والاستعداد للموسم الجديد في ظل المعطيات الحالية.