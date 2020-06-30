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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك يحتفل بعودة صالح جمعة لتدريبات الأهلى بذكريات القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الله جمعة لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على الإحتفال بعودة شقيقه صالح جمعة لتدريبات الأهلي الجماعية، بعدما صفح السويسرى رينية فاير المدير الفنى للمارد الأحمر عنه، معلناً انتهاء التدريبات الفردية لصانع ألعاب الفريق الأحمر في صالة الجيم.
ونشر عبد الله جمعة عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورة من مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، وكان بجوار شقيقه صالح، تزامنًا مع عودة اللاعب لتدريبات الأحمر الجماعية.
وشهد مران النادى الأهلى الذى أقيم اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، مشاركة صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى مع زملائه لأول مرة بعد فترة غياب طويلة، وأظهرت صور تدريبات الفريق الأحمر، مراوغة صالح لأليو بادجى مهاجم الفريق مظهراً مهارته.
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