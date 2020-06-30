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وزير الرياضة يهنئ كوكا بالفوز بلقب الدورى اليونانى لكرة القدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً باللاعب المصرى أحمد حسن كوكا المحترف فى صفوف نادى أوليمبياكوس اليونانى، لتهنئته بفوز فريقه بلقب الدورى اليونانى. 

 

جاء فوز أوليمبياكوس اليونانى بلقب الدورى بعد فوزه خارج أرضه على فريق أيك أثينا، ليحسم لقب الدورى قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

 

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعب أحمد حسن كوكا لمساهمته مع فريقه فى الفوز بلقب الدورى اليونانى لكرة القدم، وتقديمه أداءً مميزاً مع فريقه طوال الموسم. 

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وأكد الوزير أن اللاعبين المحترفين في الدوريات الأجنبية في مختلف اللعبات يعدون خير سفراء لمصر بالخارج، مشيراً إلى دعم الدولة المصرية لهؤلاء اللاعبين ومؤازتهم وتخفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم.

 

وفى هذا السياق أوضح الدكتور أشرف صبحي أن تألق لاعبي كرة القدم المحترفين وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح وأحمد حسن كوكا وتريزيجيه وغيرهم سيعود بالإيجاب على تطور وتحسن أداء المنتخب المصري وبالتالي تحقيق نتائج إيجابية في مباريات المنتخب المقبلة.

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