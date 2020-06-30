شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يخاطب الأندية لتنفيذ تعليمات عودة النشاط في خطاب رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة خطابا رسميا إلى الأندية والهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية ، من ممارسى اللعبة ، لإخطارهم بالتعليمات والخطوات التي حددتها وزارة الشباب و الرياضة لعودة النشاط الرياضى وفقا لتصنيف اللعبة من حيث التلامس بين الاتحادات المختلفة .

وجاء في الخطاب أن الاجراءات والارشادات الصادرة الواجبة الاتباع الخاصة بالاندية المشاركة فى مسابقات موسم 2019/2020 يمكن بدء التدريبات اعتبارا من اول يوليو 2020 ويمكن بدء المنافسات اعتبارا من أول اغسطس 2020 وفقا لدرجات التلامسات المختلفة وتطبيق اكثرا احترازا بشكل تدريجى ، وفيما يخص السلة فإنها تندرج تحت الألعاب التلامسية ، ومن المقرر أن تبدأ التدريبات من اول يوليو 2020 ، على أن تكون المنافسات من اول اغسطس 2020

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وأكد دكتور مجدي أبو فريخة أنه تقرر انطلاق دوري السلة في منتصف أغسطس المقبل علي أن ينتهي بعد انطلاقه بـ 20 يوما، علي اقل تقدير، مشيرا الي انه يتمنى استمرار البطولة دون وجود اي إعاقة، مشددا علي أن الاتحاد ملتزم بالاكواد الخاصة بوزارة الشباب والرياضة المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بلعبة السلة.

أضاف أبو فريخة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الاتحاد بصدد إجراء المسحة الطبية للاعبين خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الجميع بدأ الاستعداد لعودة الدورى، لاسيما وأن الفترة قصيرة إلا إن هناك إصرار على عودة دورى كرة السلة مرة اخرى .

