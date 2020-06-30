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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها صدمة جديدة لصالح جمعة رغم قرار عودته لتدريبات الأهلى الجماعية، تأكيداً لليوم السابع.. فايلر يجدد عقده مع الأهلى ويعود للقاهرة الاثنين. تلقى صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى، صدمة جديدة، رغم قرار عودته للتدريبات الجماعية بعد غياب طويل بناء على الرؤية الفنية للجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر. الزمالك يسند قضية "النقاز" إلى المحامى الإيطالى للطعن في الـ"كاس" قرر مسئولو الزمالك، إسناد قضية التونسى حمدى النقاز إلى المحامى الإيطالى تشيفالى، وذلك من أجل تقديم طعن في القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة الجارية، بعدما قامت إدارة الزمالك بمراجعة كل أوراق القضايا الخارجية والأوراق المرسلة إلى المحامين، بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرارًا بتغريم الزمالك مليونًا و300 ألف دولار لصالح التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق الأبيض الذى فسخ عقده من طرف واحد، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية، والتى يحرص مرتضى منصور رئيس النادى على متابعتها بصورة دورية. تأكيداً لليوم السابع.. فايلر يجدد عقده مع الأهلى ويعود للقاهرة الاثنين أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن توقيع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم على عقد جديد مع النادى ينتهى بنهاية آخر مباراة موسم 2020 / 2021، وأنه تقرر عودته للقاهرة يوم الاثنين المقبل لاستكمال مهمته. Advertisements المصرى يعلن سلبية المسحة الثانية للاعبيه وجهازه الفنى تلقى الدكتور شادى السعدنى طبيب الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى إخطاراً من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان يفيد بسلبية المسحة الثانية التى خضع لها أول أمس لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى وكذلك أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات. الأهلى يمنح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات يومى الخميس والجمعة قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى إن الجهاز الفنى حدد الخميس والجمعة بداية لراحة سلبية مدتها 48 ساعة لجميع اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق سيستأنف تدريباته فى الخامسة من مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة. اتحاد الكرة يُخضع المراقبين لمسحات كورونا قبل مباريات الدورى قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خضوع مراقبى المباريات سواء مراقبى المسابقات أو الحكام لمسحات كورونا قبل مباريات الدورى التى سيتم استئنافها فى شهر أغسطس المقبل، بعدما ظهرت مؤخرًا أكثر من حالة إصابة بالكورونا سواء لمراقبى المسابقات أو الحكام. الأهلى يحدد موعد عودة حمدى فتحى للتدريبات الجماعية قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى إن حمدى فتحى، لاعب الفريق الأول للكرة، سيشارك فى المران الجماعى نهاية الأسبوع المقبل، بعد تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى وتجهيزه بشكل نهائى للعودة إلى المشاركة، موضحاً أن حمدى فتحى سيبدأ المشاركة فى المران الجماعى بصورة تدريجية، نهاية الأسبوع المقبل بعد تعافيه من إصابته التى تعرض لها الفترة الماضية.

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