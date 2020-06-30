شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يُطبّق التباعد الاجتماعي في جلساته الفنية مع لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب جلسات منفردة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للحديث عن اهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدوري، وحرص فتحي على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتبعها النادي منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادي باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.



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في سياق متصل، أعلن علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، سلبية نتيجة المسحة الثانية للكشف عن كورونا للاعبى الفريق، والتى تم أخذها السبت الماضي فى إطار الإجراءات الاحترازية التى يتبعها اتحاد الكرة مع الأندية استعداداً لعودة النشاط الرياضى يوليو المقبل بعد فترة التوقف الطويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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وأضاف عبد الغنى، فى تصريحات خاصة، أن حالة واحدة فقط هى التى ظهرت إيجابية بين العمال فى النادى وتم عزلها منذ إعلان نتائج المسحة الأولى.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.