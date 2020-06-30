شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان مهرجان الطائرات الورقية احتفالا بذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وخالد عبد العال محافظ القاهرة احتفالية مهرجان الطائرات الورقية والتى تحمل علم مصر تحت شعار (ارفع رأسك فوق ) ، وذلك تزامناً مع احتفالات الذكرى السابعة لثورة 30 يونية .
انطلق الحفل في تمام الساعة الخامسة مساء واستمر لقرابة الساعة بالمدينة الرياضية بحى الاسمرات، وتضمن الاحتفال مشاركة مجموعات الكشافة المصرية بالموسيقى النحاسية .
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