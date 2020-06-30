شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طنطا: ارتفاع إصابات كورونا بالفريق بسبب الاحتكاك بعد العودة من التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن المزين المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا، أن سبب ارتفاع أعداد الإصابات فى طنطا هو احتكاك اللاعبين ببعضهم البعض بعد عودتهم من فترة التوقف، خاصة أن الحالات المصابة لم تكن تشعر بأى أعراض، مضيفا فى تصريحات لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت: لدينا 7 لاعبين أصيبوا بكورونا وطبيب الفريق متواصل مع اللجنة الطبية بالاتحاد لتطبيق البرتوكول العلاجى بعد عزل المصابين في منازلهم، والغريب أن اللاعبين لم يشعروا بأى أعرض فى بداية الإصابة.

واسترسل المزين: الأزمة أن اللاعبين احتكوا ببعضهم البعض "كأنهم فى رحلة"، فى أول يوم بعد العودة لكن بعد نتيجة المسحة الأولى ارتدوا الكمامات وبدأوا يتعاملوا بحذر وتباعد اجتماعى.

واستطرد أيمن المزين: نحتاج لوجود معسكر مغلق للتعايش مع كورونا، اللاعبون بعد المسحة يعودون إلى منازلهم ويتعرضون لإصابة جديدة، إذا أردنا استئناف النشاط يجب أن يكون هناك معسكر للاعبين، ولا يمكننا تحمل ذلك وطالبنا بمعسكر مثل أسوان لحماية اللاعبين.

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وأصدر نادى طنطا بياناً رسمياً أعلن فيه اكتشاف إصابة لاعب جديد فى صفوف الفريق وأحد أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لنتيجه المسحة الثانية التى أجريت للفريق الأول والجهاز الفني كان اللاعبين قد خضعوا لاختبار المسحة الأولى يوم الثلاثاء الماضي واسفرت نتيجتها عن إصابة 3 لاعبين و2من الجهاز الفني بكورونا.

وكان مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي قد أصدر بيانا الخميس بيانا رسميا اعلن فيه إصابة 3 لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم و2 من الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مجلس الإدارة فى بيانه إيجابية تحليل المسحة الأولى للمصابين بعد أن خضعوا مع باقي الفريق والجهاز الفني للفحص الطبي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.