شكرا لقرائتكم خبر عن "أيام الشباب".. أحمد شوبير يستعيد ذكريات الملاعب بصورة مع نجوم الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الإعلامي أحمد شوبير، ذكريات الملاعب حينما كان لاعبًا بصورة تجمعه مع مجموعة من نجوم الفن والغناء في مصر، وشارك شوبير صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، وذكر أطراف الصورة قائلاً: "مع الراحل عامر منيب والنجوم محمد الحلو وايهاب توفيق والكابتن أبو أمين والصديق العزيز المدرب الجميل محمد يوسف".

وعلى جانب آخر، كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن النادى الأهلى قدم عرضًا ماليًا بقيمة 2 ونصف مليون جنيه إسترلينى لشراء رمضان صبحى صانع ألعاب القلعة الحمراء، مضيفًا عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير" الذى يقدمه عبر إذاعة أون سبورت: رمضان صبحى لن يلعب فى مصر إلا للأهلى ولم يتفاوض مع الزمالك، ومسئولو القلعة الحمراء قدموا عرضًا بقيمة 2 ونصف مليون إستريلينى لهدرسفيلد لضمه لكن النادى الإنجليزى لم يوافق حتى الآن راغبين فى زيادة المبلغ إلى 3.5 أو 4 ملايين.

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احمد شوبير مع نجوم الغناء

واستطرد شوبير: الأهلى أقصى ما يمكن أن يقدمه 3 ملايين إسترلينى وما زالت المفاوضات جارية، ورمضان من جانبه لا يرغب فى العودة إلى هدرسفيلد واللعب فى الدرجة الثانية، وهناك عرض إيطالى لضم اللاعب.

وكثّف مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحي المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلي في حسم مصير اللاعب الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجارى.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة لعدة أسباب على رأسها تنفيذ مطلب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر بالاإبقاء على اللاعب، وحتى ينتهي النادي من أحدى الصفقات بشكل رسمي فضلاً عن أن ضم رمضان صبحي سيُحدد مصير صفقات أخرى في مركزه بعدما حصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لكن الخلاف بين الناديين حول المقابل المالي تسبب في عدم حسم الصفقة حتى الآن بشكل رسمى.