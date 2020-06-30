شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لتجديد فايلر لعقده مع الأهلى لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن توقيع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم على عقد جديد مع النادى، وأنه تقرر عودته للقاهرة يوم الاثنين المقبل لاستكمال مهمته، وقال إن هذه هى رغبة فايلر منذ البداية، وأكد عليها أكثر من مرة لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا، وتقديراً للظروف الخاصة بأسرته، التى لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر، والتى استمرت ما يزيد عن ثلاثة أشهر، حتى تمكن من السفر إلى سويسرا والالتقاء بزوجته وأولاده والاتفاق معهم على الفترة المقبلة واستكمال مسابقة الدورى وأفريقيا والعقد الجديد مع الأهلى.

مدة التعاقد وراتب فايلر وجهازه

جدد فايلر عقده مع الأهلى لمدة موسم، ويحصل فايلر وجهاز المعاون على مبلغ 232 ألف دولار راتبا شهريا، يتقاضى المدرب السويسري منها 188 ألف دولار وهى نفس القيمة التى كان يحصل عليها فى عقده القديم، وذلك بعد الجلسة التى عقدها مع محمود الخطيب رئيس النادى، والتى طالبه فيها الأخير بالموافقة لكون النادى يمر بأزمة مالية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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الشرط الجزائي في عقد فايلر

اتفق الأهلى مع فايلر أن تكون قيمة الشرط الجزائى توازى قيمة راتب 6 أشهر، وحال فسخ المدرب السويسري لتعاقده مع الأهلي بالانتقال لتدريب ناد خارج أوروبا فسيكون الشرط الجزائى دفع موسم كامل.

الجهاز المعاون

رفض فايلر إجراء أى تعديلات على جهازه المعاون بعد تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسم إضافي عقب الاتفاق حول جميع البنود التعاقدية، ويُبقي فايلر على جهازه المعاون بالكامل والمكون من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، ديفيد سيزا مدربا عاما، سامي قمصان مدرب مساعد بينما طلب فايلر تعيين طبيب نفسي مصري وهو الأمر الذي وافقت عليه الإدارة الحمراء.

فايلر رفض عرض هولندي

رفض رينيه فايلر عرضاً من أحد الأندية الهولندية التى تلعب فى الدورى الممتاز هناك بعد تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم خلال الساعات الماضية، ورغم تحبيذ أسرة فايلر توليه المسئولية الفنية لأحد الأندية الأوربية وقبول العرض الهولندي للبقاء بقرب منهم في القارة العجوز إلا أن المدرب السويسري تمسك بتنفيذ وعده لإدارة الأهلي وقبل التجديد لمدة موسم واحد فقط، بينما رفض طلبهم بأن يكون التجديد لمدة موسمين.