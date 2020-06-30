شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل أمم أفريقيا.. البدرى يجتمع مع بركات والخماسية لرسم خطة المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم جلسة خاصة مع محمد بركات مدير المتتخب لبحث قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون ووضع التصورات الخاصة بشكل استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة فور إعلان قرارات الاتحاد الأفريقي.

وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن منذ قليل تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كانت مقررة في يناير المقبل بالكاميرون، لمدة عام لتقام في يناير 2022، بسبب الأزمة التى تعيشها القارة السمراء والعالم كله حاليا وتوقف كل المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وناقش البدري مع مدير المنتخب كل السيناريوهات المطروحة التي تحافظ علي خطة إعداد الفريق القومي لاسيما وأن الكاف لم يتطرق خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده رئيسه أحمد أحمد إلي تحديد أجندات المنتخبات الدولية خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بتسكينها بمباريات ودية أو رسيمة للبدء في التحضير الفعلي لهذه المرحلة.

وأكد البدري أنه سوف يجتمع مرة أخرى مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني لبحث كل هذه القرارات والتأكيد على ضرورة ربط المباريات للمسابقات المحلية بالأجندة الدولية للمنتخب فور وضوحها بما يضمن الحصول على الاستحقاقات الكافية من فترات مناسبة والخاصة بمباريات المنتخب سواء على صعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم أوكأس الأمم الأفريقية وأيضا الاتفاق علي خطوط عرضية لمنح المنتخب توقيات مناسبة في التجمعات الخاصة بمعسكرات المنتخب.

وقال البدري على أنه سيجتمع مع جهازه المعاون من أجل مناقشة جميع الأمور والمعوقات التي ستواجه المنتخب وكيفية التعامل معها بالشكل الأمثل.