شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقرر إجراء مسحة طبية ثالثة للاعبين للكشف عن "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى بيراميدز، على إجراء مسحة طبية ثالثة للاعبي الفريق والجهاز الفنى والإدارى، للكشف عن فيروس كورونا، وكانت نتيجة المسحة الطبية الأولى والثانية جاءت سلبية، وأكدت عدم إصابة أى لاعب أو مدرب أو إدارى بالفريق بالفيرس، الأمر الذى جعل بيراميدز من أوائل الفرق التى بدأت خوض التدريبات الجماعية بعد الحصول على إذن من اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

ومن المنتظر أن يُجرى بيراميدز المسحة الثالثة نهاية الأسبوع الجارى، أو مع بداية المقبل على أقصى تقدير، وذلك فى إطار حرص المسئولون على سلامة جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى من انتشار الفيرس.

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وكان نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق أجرى مسحة طبية ثالثة بمفرده للكشف عن فيرس كورونا، وذلك بعد أن خالط اللاعب محمد عواد حارس مرمى الزمالك، والذى تأكدت إصابته بالفيروس منذ أيام، ولم يشارك "دونجا" فى التدريبات الجماعية لفريقه حتى الأن رغم سلبية المسحة.

ومدد بيراميدز أمس، تعاقده مع المدافع على جبر لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه فى صفوف بيراميدز حتى عام 2024، بعدما كان عقده السابق ينتهى فى عام 2022، يأتى ذلك لما سبق وأشار إليه ”الخليج 365” فى إطار خطة النادى لتخفيض عقود كل من عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى، حيث إنهم من أعلى العقود فى صفوف الفريق ووقع على جبر عقده الجديد مع بيراميدز فى حضور هانى سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادي، ليبقى المدافع الأساسى فى صفوف فريق الكرة لأربع سنوات مقبلة.

أوضح عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى أن على جبر كان عقده القديم ينتهى عام 2022 ووقع عقدا جديدا يبقى بموجبه لموسمين إضافيين ويصبح مستمرا فى النادى حتى عام 2024، على غرار ما حدث مع عمر جابر الذى وقع مؤخرا على عقده الجديد والذى يستمر بموجبه لعام 2024، فى إطار حرص إدارة بيراميدز على تجديد عقود العناصر الأساسية بالفريق.