شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لثلاثى المصرى قبل العودة للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض ثلاثى فريق المصرى أحمد جمعة وإسلام صلاح وعماد فتحى تدريبات تأهيلية مع طبيب الفريق الدكتور شادى السعدنى قبل العودة للتدريبات الجماعية، خاصة أنهم عائدون من رحلة علاج طويلة، حيث أصيب الثنائى صلاح وفتحى بالرباط الصليبى، بينما يعانى جمعة من إصابة بالركبة منذ أكثر من موسم أبعدته عن المشاركة مع الفريق طيلة الموسم الحالى.

وطلب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من طبيب الفريق بعدم التسرع فى تأهيل الثلاثى، خاصة أنهم من الأعمدة الرئيسية للفريق، مطالبا أن يتم تجهيزهم على الشكل الأمثل قبل دخولهم فى التدريبات الجماعية مع زملائهم، فى الوقت نفسه شدد على اللاعبين بعدم الاستعجال وتنفيذ البرنامج الطبى الموضوع لكل لاعب على حدى حتى يعودوا بالشكل الأمثل.

من ناحية أخرى قرر طارق العشرى منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق مرانه فى الخامسة مساء بعد غدٍ الخميس على ملعبه ببورسعيد، حيث أدى الفريق تدريباته صباح اليوم على الاستاد واستمر لما يقرب من 90 دقيقة، واشتمل على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية تحت إشراف المدير الفنى وجهازه المعاون المكون من محمود عطا المدرب العام وأحمد العشري مدرب الفريق وعبد الحليم كامل مخطط الأحمال وأيمن بسيوني مدرب حراس المرمى، فيما تابع الدكتور شادى السعدنى طبيب الفريق الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المران والتى تسعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.