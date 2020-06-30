شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يوثق عقد شيخ موكورو بعد التجديد 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو المصرى البورسعيدى تعاقد الإيفوارى شيخ موكورو صانع ألعاب الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة، وتم توثيق العقود فى منطقة بورسعيد فى إطار الحفاظ على كل اللاعبين المتواجدين بقائمة الفريق، حتى يتم حل أزمة القيد الموقعة على النادى من الاتحاد الدولى "فيفا".

كان الاتحاد الدولى قام بإيقاف القيد للمصرى لفترتين متتاليتين بسبب قيام نادى هلال الأبيض السودانى برفع دعوى ضد الشيخ الموكورو واختصم فيها النادى البورسعيدى.

وعقد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى جلسة مع شيخ موكورو وقام الأخير بالتوقيع على العقود الجديدة، ثم قام المدير الإدارى بتوثيقها فى المنطقة للحفاظ على حقوق النادى فى حالة رغبة اللاعب فى الرحيل لأى نادى أخر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

من ناحية أخرى قرر طارق العشرى المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق مرانه فى الخامسة مساء بعد غدٍ الخميس على ملعبه ببورسعيد، حيث أدى الفريق تدريباته صباح اليوم على الاستاد واستمر لما يقرب من 90 دقيقة، واشتمل على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية تحت إشراف المدير الفنى وجهازه المعاون المكون من محمود عطا المدرب العام وأحمد العشري مدرب الفريق وعبد الحليم كامل مخطط الأحمال وأيمن بسيوني مدرب حراس المرمى، فيما تابع الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق كل الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المران والتي تسعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.