شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة رئيس المقاصة باللاعبين قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادى مصر المقاصة جلسة مساء اليوم مع لاعبى فريق الكرة والجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، طالب فيها اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن خلال فترة الإعداد التى سيخوضها الفريق استعدادا للعودة لمباريات الدورى، للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية بما يضمن تحقيق الانتصارات فى الدورى والصعود بالفريق إلى مركز متقدم بجدول الدورى.

وأكد عبد السلام ثقته فى الجهاز الفنى ودعمه الكامل للمدير الفنى إيهاب جلال، خصوصا أنه سبق وحقق مع الفريق العديد من النجاحات.

وخلال الجلسة طالب عبد السلام اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق بالالتزام الكامل خلال التدريبات بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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ومن جانبه أعلن وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن الجهاز الفنى قرر استئناف التدريبات بداية من يوم السبت المقبل، وذلك بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى بعد الانتهاء من عمل مسحات الكشف عن فيروس كورونا وظهور نتائج المسحات.

وأضاف هويدى أن الفريق يترقب عودة الثنائى المحترف شميلس بيكلي وباولن فوافي بمجرد استئناف رحلات الطيران الدولية، حيث يتواجد الأول حاليا في أثيوبيا، ويُنتظر أن يعود الثاني من فرنسا.