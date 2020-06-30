شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يفتح الأبواب لأعضائه 9 صباحا وتوفير كل الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار راجح وهبة نائب رئيس نادى الترسانة أن ناديه سيفتح أبوابه للأعضاء فى تمام التاسعة صباح غد الأربعاء، ويستمر العمل بقلعة الشواكيش حتى التاسعة مساء، قائلا إن مجلس إدارة الترسانة برئاسة النائب طارق سعيد حسانين، اجتمع فى مطلع الأسبوع الحالى واتخذ عددا كبيرا من القرارات التى توفر الأمان والهدوء فى استقبال الأعضاء ابتداءً من غد الأربعاء، وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وناقش مجلس الشواكيش فى اجتماع السبت، قرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بعودة النشاط الرياضى وفتح الأندية بطاقة استيعابية 25%، حيث قامت إدارة النادى بالتحرك لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التباعد والسلامة للاعضاء والذين سيجدون كل الرعاية والاهتمام الطبى والأمان خلال تواجدهم داخل النادي.

فى نفس الوقت تماثل على خطاب، عضو مجلس إدارة نادى الترسانة، للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما قضى فترة الحجرالصحى المنزلى هو وزوجته، حيث أجرى التحاليل والمسحة الخاصة بالفيروس وتأكدت إصابته وزوجته بالفيروس منذ فترة، ونشر خطاب وقتها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا، "الحمد لله تأكد إصابتى أنا وزوجتى بالكورونا.. دعواتكم لنا بالشفاء الحمد لله".

من ناحية أخرى، صرفت إدارة نادى الترسانة الرواتب الشهرية للعاملين والمدربين في شكل مراحل على دفعات منعا للتجمعات والزحام. وكان الترسانة قد منح جميع العمال والموظفين راحة حتى منتصف أبريل الماضى بناء على قرار مجلس الوزراء.