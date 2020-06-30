شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رحلة دونجا من البلدية إلى التألق مع بيراميدز بعد التوقيع للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت فى الساعات الماضية أنباء عن توقيع عماد نبيل دونجا لاعب فريق بيراميدز لنادى الزمالك، مع وعد من مسئولى القلعة البيضاء للاعب بإنهاء الاتفاق والصفقة مع إدارة ناديه، خاصة أن اللاعب لا يحق له الرحيل عن الفريق السماوى دون موافقة إدارة بيراميدز وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، حيث يرتبط بعقد مع بيراميدز حتى 2023 / 2024، وتم ذلك خلال الجلسة التى جمعته مع مسئولى القلعة البيضاء وقام بالتوقيع دون وضع أى شروط.

ونرصد تاريخ ورحلة دونجا من بداياته ببلدية المحلة، حتى تألق مع بيراميدز، وأصبح صفقة منتظرة فى ميت عقبة، ووصول القيمة التسويقية له إلى 950 ألف يورو.

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بدأ عماد نبيل مسيرته فى التاسعة من عمره، فى صفوف الناشئين ببلدية المحلة، وبعد الوصول إلى سن الـ13 عاما انتقل إلى جراند أوتيل، بعد 3 سنوات معهم طلب نادى الجونة ضمه، لكن ظل فى صفوف الناشئين، ولم يتم تصعيده للفريق الأول، وهو ما يتعارض مع طموح اللاعب الذى يسعى للظهور فى الدورى الممتاز، فانتقل إلى أجا، وبعد فترة قصيرة رحل وانضم إلى بنى عبيد، مقابل 20 ألف جنيه.

خلال مشاركاته مع بنى عبيد، لفت انتباه وائل حبيب المشرف على الكرة فى نادى الأسيوطى وقتها، وبالفعل انتقل للأسيوطى مقابل 40 ألف جنيه حصل عليها مسئولو بنى عبيد، وشارك فى مباريات الفريق بالقسم الثانى، ولم يمر الوقت طويلا حتى صعد الأسيوطى للممتاز بقيادة أيمن المزين، والذى كان يعتمد على دونجا بشكل كبير فى المباريات منذ ارتداء قميص الفريق، واستمر مع الفريق حتى بعد تغيير اسمه من الأسيوطى إلى بيراميدز.

إجمالى المباريات التي شارك فيها دونجا مع بيراميدز 78 مباراة، منها 59 بالدورى، و9 لقاءات أفريقية، بالإضافة إلى 10 مباريات فى كأس مصر.