شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. لماذا يتكون فريق الكرة من 11 لاعبا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من التساؤلات الحائرة فى عالم كرة القدم، ومنها على سبيل المثال لماذا يتكون كل فريق فى المباريات على مستوى العالم من 11 لاعبا وما سر الرقم 11؟.

المؤكد أن العدد الرسمى للاعبى كرة القدم تغير عدة مرات على مر السنين، ففى "كالتشيو فيورنتينو" التى تعد النسخة المبكرة من كرة القدم كان كل فريق يتكون من 27 لاعباً، و5 منهم حراس مرمى، والشىء الغريب أن هذه اللعبة كانت تُلعب على أرضية ملعب مع أبعاد مماثلة لملاعب اليوم.

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ومع مرور الوقت ظهرت لعبة كرة القدم فى العصور الوسطى فى إنجلترا، حيث تغيرت بها القواعد قليلاً، إذ إنه يتم قبول فِرق مع عدد لاعبين تتنوع ما بين 15 و21 لاعبا.

إلا أن التغيير الجذرى حدث فى عام 1870، فقد تم الاتفاق على أن يكون هناك حارس مرمى واحد يبقى فى وضع ثابت، أما عدد الفريق فيكون 11 لكلا الطرفين.. والسبب وراء اختيار هذا الرقم ليس واضحاً تماماً، لكن يُعتقد بأنه بعد العديد من التجارب والاختبارات تم التوصل إلى أن 20 لاعباً هم كافيين لتغطية الملعب، ولهذا كان من الضرورى إضافة حارس مرمى لكل فريق.

لكن مؤرخين آخرين قالوا إن السبب وراء ذلك هو أبسط بكثير، إذ أن مديرى فرق كرة القدم أرادوا أن تكون هذه الرياضة أكثر شعبية وشهرة فى ذلك الوقت، مثل الكريكيت (التى تشتمل على 11 لاعبا لكل فريق).. ويقال أيضاً بأن هذا العدد تم وضعه، لكى يسمح للأندية بصرف أقل قدر من المال، فى حين أن اللاعبين يكونوا قادرين على تغطية جميع أرجاء الملعب.