شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتجه أنظار الأهلى لنجم بيراميدز حال فشل مفاوضات سيرينو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مراكز الجناح المهاجم على رأس أولويات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لتدعيمه خلال الميركاتو الصيفى المقبل، سواء حال استمرار رمضان صبحى جناح الفريق والذى تنتهى إعارته ويعود لناديه الأصلى هيدرسيفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجارى، أو عدم نجاح الإدارة الحمراء فى الإبقاء عليه بسبب مطالب النادى الإنجليزى المادية.

وأكد رينيه فايلر للجنة التخطيط أنه يرغب بخلاف التعاقد مع مساك وظهير أيمن فى التعاقد مع جناح مهاجم سوبر لتدعيم خط الهجوم، مرشحاً الأورجوانى سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي، إلا أن مطالب الأخير المادية وتحفظهم على فكرة بيع اللاعب من الأساس أمور تقف حائلاً أمام حصول الأهلي على خدمات النجم الأورجوانى.

ورشح أحد أعضاء لجنة التخطيط البوركيني ايريك تراوري نجم بيراميدز لتدعيم هذا المركز، خاصة وأنه كان واحد من أهم المطلوبين لتدعيم الهجوم الأحمر اثناء لعبه لمصر المقاصة، إلا أن بيراميدز نجح في خطف اللاعب بعد أن رفع السعر لـ40 مليون جنيه وهو المبلغ الذي تجاوز عرض الأهلي في وقتها بقرابة الـ10 ملايين جنيه لتقرر إدارة الفريق الفيومي بيعه لبيراميدز.

وأكد مسئولو الأهلي أن ايريك تراوري يعد واحد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري إلا أن التعاقد معه في الوقت الحالي سيكون صعباً للغاية خاصة وأن هناك رفض تام من بيراميدز والذي يرغب في الإبقاء عليه خاصة وأنه واحد من أهم نجوم الفريق وأحد أقوى مصادر قوته بخلاف أنه في حالة تفكير بيراميدز في التفريط فيه فلن يكون المبلغ المطلوب في وقتها أقل من 50 مليون جنيه بأي حال من الأحوال وهو المبلغ الذي يفوق قدرات الإدارة الحمراء في الوقت الحالي.