صـور.. منتخب الخماسى الحديث يخضع لاختبار كورونا استعدادا لعودة ‏التدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية أنه لاعبى المنتخب الوطنى والجهاز الفنى والإدارى وأعضاء مجلس الإدارة وموظفى الاتحاد خضعوا للاختبار الأول للكشف عن فيروس كورونا، وذلك خلال ثلاثة أيام متتالية الاثنين والثلاثاء والأربعاء 29 و30 يونيو والأول من يوليو، لتفادى أى ازدحام مع الحفاظ على التباعد وإجراءات الوقاية، استعدادا لعودة النشاط.
وتابع شريف العريان تصريحاته، أنه تمت مناقشة كيفية عودة تدريبات لاعبى المنتخب الوطنى الأول، وأوضح نحن ملتزمون بقرار الدولة بعودة النشاط الرياضى، والاتحاد المصرى للخماسى الحديث وضع خطة مفصلة للعودة بها كل الإجراءات الاحترازية المتماشية مع الاتحاد الدولى للعبة وتمت الموافقة على الخطة الشهر الماضى من قبل مجلس إدارة الاتحاد وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، كما سيتم تطبيق الدليل الاسترشادى الذى أرسلته وزارة الشباب والرياضة للاتحادات والشامل الأكواد المطلوب تنفيذها وأيضاً الدليل الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بالاجتماع الموسع الذى تم يوم الأحد 28 يونيو لجميع الاتحادات الأوليمبية ولجانها الطبية بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية.
وأضاف العريان أن الخطة تتضمن إجراءات احترازية بجميع ملاعب منافسات الخماسي الحديث وهي السباحة والسلاح والفروسية والرماية والعدو، وتم توفير كافة المستلزمات لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ، فاتحاد الخماسي الحديث مستعد من اليوم لعودة النشاط الرياضى.
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