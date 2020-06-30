شكرا لقرائتكم خبر عن صـور.. منتخب الخماسى الحديث يخضع لاختبار كورونا استعدادا لعودة ‏التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث أمين عام ‏اللجنة الأولمبية المصرية أنه لاعبى المنتخب الوطنى والجهاز الفنى ‏والإدارى وأعضاء مجلس الإدارة وموظفى الاتحاد خضعوا للاختبار الأول للكشف عن ‏فيروس كورونا، وذلك خلال ثلاثة أيام متتالية الاثنين والثلاثاء والأربعاء 29 و30 ‏يونيو والأول من يوليو، لتفادى أى ازدحام مع الحفاظ على التباعد وإجراءات الوقاية، ‏استعدادا لعودة النشاط‎. ‎

وتابع شريف العريان تصريحاته، أنه تمت مناقشة كيفية عودة تدريبات لاعبى ‏المنتخب الوطنى الأول، وأوضح نحن ملتزمون بقرار الدولة بعودة النشاط ‏الرياضى، والاتحاد المصرى للخماسى الحديث وضع خطة مفصلة للعودة بها كل ‏الإجراءات الاحترازية المتماشية مع الاتحاد الدولى للعبة وتمت الموافقة على الخطة ‏الشهر الماضى من قبل مجلس إدارة الاتحاد وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة ‏واللجنة الأولمبية المصرية، كما سيتم تطبيق الدليل الاسترشادى الذى أرسلته وزارة ‏الشباب والرياضة للاتحادات والشامل الأكواد المطلوب تنفيذها وأيضاً الدليل الصادر ‏من اللجنة الأوليمبية المصرية بالاجتماع الموسع الذى تم يوم الأحد 28 يونيو لجميع ‏الاتحادات الأوليمبية ولجانها الطبية بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية.‏

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وأضاف العريان أن الخطة تتضمن إجراءات احترازية بجميع ملاعب منافسات ‏الخماسي الحديث وهي السباحة والسلاح والفروسية والرماية والعدو، وتم توفير كافة ‏المستلزمات لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ، فاتحاد الخماسي الحديث مستعد من ‏اليوم لعودة النشاط الرياضى.‏