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الهوكى يخطر الأندية بالإجراءات الاحترازية المرسلة من الاتحاد الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى عن إرسال الإجراءات الاحترازية المرسلة من قبل الاتحاد الدولى للعبة إلى الأندية التابعة للاتحاد من أجل تطبيقها فى عودة التدريبات والنشاط، مؤكدا إرسال الإجراءات الاحترازة الخاصة بالاتحاد والمرسلة من قبل اللجنة الطبية من اللجنة الأولمبية، مع التأكيد على ضرورة إجراء المسحات تمهيدا للعودة إلى التدريبات.

كما أكد شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى مسبقا على تشكيل لجنة طبية برئاسة الدكتور عبد الله إبراهيم طبيب المنتخب للإشراف على الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها على اللاعبين والمدربين ومنظومة اللعبة فى عودة النشاط بعد أن تسلم تعليمات الإجراءات والأكواد الخاصة بالإجراءات الاحترازية من وزارة الشباب و لإتباعها وتطبيقها فى عودة النشاط.

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وأشار رئيس اتحاد الهوكى إلى أنه تم وضع تصور بتحديد يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف المنافسات.

وقال شريف كمال إن مجلس الاتحاد وضع تصورات مسبقًة لاستئناف النشاط وعودة اللاعبين للتدريبات منذ فترة طويلة تحسبًا لصدور أى قرار بعودة النشاط فى أى لحظة، حيث نظم الإتحاد  دراسة المدربين  "أون لاين"  بعدما تم تقديمها، وذلك على صعيد المستويات المختلفة بدءًا من المستوى الأساسى، من أجل استغلال وقت حظر فى شىء إيجابى على الصعيد التدريبى والتحكيمى، فى ظل تعليق النشاط وفقا للإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

 

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