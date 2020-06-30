شكرا لقرائتكم خبر عن هليوبوليس يعلن فتح النادى للفرق فوق 14 سنة استعدادا لعودة الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو السنباطى رئيس نادى هليوبوليس عن فتح النادى غدا لعودة الفرق الرياضية فوق 14 سنة لمدة 10 أيام استعدادا لعودة الأعضاء إلى مقر النادى بدءا من يوم 10 يوليو، موضحا أن قرار عودة الأعضاء تدريجيا من أجل استيعاب العاملين وتدريبهم على استقبال الأعضاء واتباع الإجراءات الاحترازية.

كان أعلن نادى هليوبوليس مؤخرا الإجراءات الاحترازية والوقائية لعودة الأعضاء إلى مقر النادى بدءا من أول يوليو المقبل، ومن أبرز الإجراءات التى أعلنها نادى هليوبوليس ضرورة الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية وقياس درجة الحرارة على بوابة النادى، فضلا عن تجنب المصافحة والملامسة بين الأعضاء، والالتزام بالجلوس داخل الأماكن المسموح بها مع حظر ضم الترابيزات مع عدم الارتياد على الأماكن المغلقة.

وكشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن موعد فتح الأندية ومراكز الشباب، فى إطار عودة النشاط الرياضى وعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد غلق استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا.

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وقال الدكتور أشرف صبحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه وفقاً لتوجيهات وتعليمات وقرارات مجلس الوزراء بقيادة المهندس مصطفى مدبولى فإن فتح الأندية فى الفترة من 15 إلى 30 يونيو لسداد الاشتراكات، والبدء فى الإجراءات والخطوات الاحترازية من تجهيز وتعقيم وخلافه، بينما يتم فتحها للأعضاء فى الأول من يوليو المقبل.

وأضاف وزير الرياضة أن موعد فتح المنشآت الرياضية بما فيها الأندية جاء بناءً على توجيهات وقرارات مجلس الوزراء.

وأكد وزير الشباب والرياضة عودة كل أنواع الأنشطة بداية من 1 يوليو، وفقا للأكواد الاسترشادية المعلنة، مشدداً على التزام جميع المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية التابعة والأندية الخاصة والعامة بالالتزام بما أعلنته الوزارة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى أعلن عنها من خلال اللجنة الطبية المشكلة من جانب وزير الشباب والرياضة.