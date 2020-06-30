محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
شهد اليوم الثلاثاء اجتماعًا للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والذي تم عبر تقنية الفيديو وتم حسم عدد من الأمور الهامة أبرزها بطولات القارة الأفريقية ومصير الانتخابات المزمع إقامتها في مارس 2021.
المكتب التنفيذي استقر على إقامة قبل نهائي ونهائي كأس الكونفدرالية في المغرب على أن يكون قبل نهائي ونهائي دوري الأبطال في دولة الكاميرون.
وكان المُستَقر عليه قبل ذلك هو إقامة النهائي في المغرب بخصوص الكونفدرالية والكاميرون في دوري الأبطال دون نصف النهائي.
أحمد أحمد رئيس الكاف أثار حالة من الجدل بعد أن أكد استضافة الكاميرون لمباريات دوري الأبطال قبل أن تخرج بيانات الكاف الرسمية وتؤكد أنه لم يتم حسم مكان مباريات البطولة وهو ما أثار حالة من الارتباك.
الخليج 365 علم من خلال مصادره في الكاف بشأن بعد التعديلات والخاصة باستضافة نصف النهائي فإن الأمر استوجب الحصول على
موافقات رسمية من البلدين المغرب والكاميرون، وعليه فإن السيد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للكاف أعطى موافقة رسمية باستضافة قبل النهائي والنهائي وهو ما جعل الكاف يُغلق هذا الملف بشكل نهائي.
المصدر اختتم أن المكتب التنفيذي قرر الانتظار لحين الحصول على موافقة رسمية من جانب حكومة الكاميرون قبل الشروع في إصدار القرار الرسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يوضح.. لماذا لم تُعلن الكاميرون مستضيفًا لمباريات دوري الأبطال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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