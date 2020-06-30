عمدة ليفربول مازحًا: سأسمح لصلاح بالترشح في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد جو أندرسون، عمدة مدينة ليفربول، أنه يحترم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، مؤكدا أن الريدز حقق إنجازا كبيرا بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (2019-2020).

وقال أندرسون، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "تتويج ليفربول بالدوري قبل 7 جولات من النهاية يعد إنجازا، خاصةً أن الفريق حصل على دفعة كبيرة بعد إنهاء الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر".

وأضاف: "أنا مشجع لإيفرتون منذ أن كنت طفلا صغيرا، وبعد 55 عاما مازلت مشجعا لإيفرتون، وأدعمه رغم الإخفاق الذي عانى منه، إنه فريق مميز ولديه إدارة جيدة وأثق أنهم سيعودون في السنوات المقبلة".

وأكمل: "قلبي دائما مع إيفرتون، لكن لا يستطيع أي شخص أن يقول أن ليفربول لم يلعب بطريقة مذهلة، لقد قدّم الفريق كرة قدم رائعة، وأتمنى أن يصل إيفرتون إلى المستوى الحالي لليفربول، لأن الريدز لعب بطريقة خيالية هذا الموسم".

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وانتقل عمدة ليفربول للحديث عن صلاح قائلا: "صلاح شخص متواضع ونفخر بارتباطه بمدينة ليفربول، هذا يعد رصيدًا له كلاعب مصري، إنه سفير للكرة المصرية في ليفربول وبكرة القدم الإنجليزية".

وردا على تقرير شبكة "ESPN" بأن شعبية صلاح قاربت أن يصبح اللاعب عمدة لمدينة ليفربول، رد جو أندرسون ضاحكا: "سأسمح لصلاح أن يترشح لأن يكون عمدة ليفربول إذا سمح لي بممارسة كرة القدم مثله".

وتابع: "لكن إذا رضى صلاح أن يكون عمدة لمدينة ليفربول سيكون لديه أيضا المشجعين والمؤيدين".

وأتم قائلا: "صلاح يسعى للتتويج بالبطولات وليس جمع الأموال، لقد حقق نجاحا كبيرا مع ليفربول وإذا استمر مع الفريق سيواصل تلك النجاحات، وأتمنى أن يظل مع الريدز لأني أعشق رؤيته وأستمتع بكرة القدم التي يلعبها وأحترم اللاعب وأقدره كثيرا".